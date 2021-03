Hof und Wunsiedel: Testen ist das Motto

Die Stadt Hof führt weiterhin das Ranking des RKI – bezogen auf die 7-Tage-Inzidenz – an. Direkt dahinter kommt der Landkreis Wunsiedel und auch der Landkreis Hof hat weiterhin eine hohe Inzidenz. Sowohl im Hofer Land, als auch in Wunsiedel heißt es deshalb: Testen was das Zeug hält. Im Landkreis Wunsiedel startet ab kommender Woche zum Beispiel eine Gurgel-Testreihe in Notbetreuungsgruppen in Grundschulen. Alle Infos dazu bekommt ihr hier. Das Hofer Land verlängert unterdessen seine Maßnahmen – das Personal in Alten- und Seniorenheimen und anderen Einrichtungen muss sich mindestens zwei Mal pro Woche testen lassen. Neben dem Testen hilft auch das Impfen, um aus der Krise schrittweise rauszukommen. Hier hat Ministerpräsident Markus Söder für die Grenzregionen 50.000 zusätzliche Impfdosen angekündigt. Auch, um den Engpassfaktor Impfen aus dem Räum zu schaffen.

so der Hofer Landrat Oliver Bär. Alle Infos zu den Maßnahmen bekommt ihr hier: