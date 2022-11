Hof und Plauen: Deutsch-Deutsche Filmtage vom 10. bis 15. November

In Hof sind am vergangenen Wochenende die 56. Internationalen Hofer Filmtage zu Ende gegangen. Aber das nächste Filmevent in der Region steht schon vor der Tür:

Vom 10. bis 15. November finden in Plauen und Hof die Deutsch-Deutschen Filmtage unter dem Motto „Von der Teilung zur Einheit“ statt. Insgesamt zehn Filme und Dokumentationen laufen im Capitol Kino Plauen und dem Central Kino Hof. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner ruft die Bürger zum Besuchen der Deutsch-Deutschen Filmtage auf. Die Bürger können die Gelegenheit zur geschichtlichen Aufarbeitung nutzen und Gespräche mit Regisseuren, Zeitzeugen und Historikern führen. Mehr Infos zum Programm findet ihr hier: http://www.hof-plauen-89.de/