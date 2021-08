Hof und Münchberg: Ab heute Schwimmkurse für Kinder

In den vergangenen Monaten ist vor allem bei den Kindern vieles auf der Strecke geblieben – auch das Schwimmen. Jetzt laufen langsam die Schwimmkurse wieder an. In Münchberg sollen bis zu 100 Kinder das Schwimmen lernen. In Hof gibt es Kurse für bis zu 180 Grundschüler. Die Kurse in Hof haben DLRG, Wasserwerke, Schwimmverein und die Interessensgemeinschaft für Langstreckenlauf organisiert. Ihr Abteilungsleiter Schwimmen, Paul Schmid, hat bestätigt, dass auch weitere Kurse geplant sind:

Paul Schmid: News-Ton – Schwimmkurse Hof – Weitere Aktionen möglich (15 sec)

Die Kurse sind dringend nötig. Die Wartelisten in den Städten sind immer noch lang.