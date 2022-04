Hof und Kemnath: Betrüger am Telefon

Betrüger versuchen ihr Glück oft am Telefon. Um an Geld zu kommen, verwenden sie unterschiedliche Maschen, über die wir auch immer wieder berichten. Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt jetzt vor falschen Polizeibeamten in Kemnath im Landkreis Tirschenreuth. Die Betrüger rufen zurzeit hauptsächlich ältere Personen an. Die angeblichen Polizisten haben die Angerufenen vor vermeintlichen Einbrüchen in der Umgebung gewarnt. Bei den Einbrechern seien Zettel mit den Namen der Angerufenen gefunden worden. Die Betroffenen hätten aber alle vorbildlich reagiert und die Polizei verständigt.

Auch die Stadtwerke Hof warnen vor unseriösen Anrufen. Die Telefonbetrüger versuchen mit Hofer Stromkunden neue Verträge abzuschließen. Sie erfragen unter Druck Daten wie Kunden- oder Zählernummern. Die Stadtwerke Hof warnen davor, solche Daten am Telefon herauszugeben.