Hof und die Brücken: Fertigbetonbrücken als günstige Lösung?

20 Millionen Euro braucht die Stadt Hof, um in den kommenden Jahren die maroden Brücken in der Innenstadt zu sanieren. Die Hofer CSU-Stadtratsfraktion befürchtet, dass die einzelnen Baumaßnahmen auch wieder Jahre dauern und für Verkehrschaos in der Stadt sorgen werden. Sie bringt deshalb einen Vorschlag ins Spiel, wie die Erneuerung der Brücken schneller und günstiger von Statten gehen kann. Und zwar schlagen die Christsozialen Fertigbetonbrücken vor – ähnlich wie es Münchberg im Ortsteil Markersreuth umgesetzt hat. Innerhalb von sechs Wochen ist dort eine Brücke in Fertigbetonweise aufgestellt worden, zu einem Bruchteil der geplanten Kosten, wie es heißt. Die Hofer Stadtverwaltung soll prüfen, ob das auch in Hof möglich ist.

