Hof und die Brücken: Es besteht „riesiger Handlungsbedarf“

Nach Jahren des Verfalls und der Sperrung steht nun die Sanierung der Brücke am Mittleren Anger kurz bevor: Der Hofer Bauausschuss hat sich jetzt um die Ingenieursleistungen gekümmert.

Doch eine Gesamtschau aller Brücken der Stadt hat in der Sitzung gezeigt: Das Problem steckt tiefer. Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

In den kommenden Jahren muss sich die Stadt Hof also Schwerpunkte setzen und Millionen in die Brücken investieren, so Döhla weiter. Die Friedrich-Ebert-Brücke am Hallenbad, zum Beispiel, soll demnächst nur noch zweispurig befahrbar sein. Das soll die baufällige Brücke zumindest etwas entlasten.