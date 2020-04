Hof: Umbau des oberen Tors rückt näher

Erst in der kommenden Woche öffnet in Bayern langsam wieder der Einzelhandel. Trotzdem wird kräftig an Zukunftsprojekten gearbeitet. In Hof ist jetzt ein weiterer großer Schritt zu einem millionenschweren Innenstadt-Projekt getan. Der Ferienausschuss des Stadtrats hat einstimmig den Förderantrag für die Umgestaltung des Stadtplatzes am Oberen Tor und des Eingangs zur Ludwigstraße auf den Weg gebracht. Hier sollen Mittel aus der Förderoffensive Nordostbayern fließen – so steht eine 90 prozentige Förderung der Kosten von insgesamt knapp 6 Millionen in Aussicht. Kern ist der Umbau im Bereich des Oberen Tors – allerdings hat man die ursprüngliche Fläche von 4.500 Quadratmeter aus dem Architektenwettbewerb auf 6.600 Quadratmeter ausgedehnt. Geplant ist nun auch ein Aussichtspunkt am Rähmberg mit Info- und Servicegebäude. Einzig die Frage, wie das Obere Tor künftig beleuchtet wird, ist noch unklar. Hierzu soll es einen gesonderten Stadtratsbeschluss geben.