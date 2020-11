Hof steht auf für Menschlichkeit: Corona-Demo am Nachmittag

Wie jeden Samstag gehen auch heute wieder Corona-Skeptiker auf die Straßen – nicht nur in den großen Städten, sondern auch in der Region.

Unter dem Motto Hof steht auf für Menschlichkeit ist eine Demo in der Innenstadt angemeldet, bestätigt die Hofer Polizei. Von 14 Uhr bis 16 Uhr 30 ziehen die Teilnehmer vom Kugelbrunnen aus Richtung Ludwigstraße und Sigmundsgraben. 50 bis 60 Teilnehmer seien angemeldet. In dieser Zeit kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen, teilt die Stadt mit. Auch die Hofer Stadtbusse umfahren die Kundgebung. Die Fahrplanänderungen im Überblick:

Fahrweg der Linien 3 und 4 in Richtung Zoo:

Ab der Haltestelle Sonnenplatz fahren die Busse über die Marienstraße und die Lessingstraße zu den Haltestellen Longoliusplatz und Lessingbrücke, dann weiter wie bisher. Die Linie 3 fährt letztmalig ab Sonnenplatz 13:30 Uhr zum Zoo und die Linie 4 ab Sonnenplatz 13:00 Uhr in Richtung Studentenberg.

Fahrweg der Linien 3 und 4 in Richtung Busbahnhof:

Die Busse gelangen über die Lessingstraße und die Haltestelle Schießhäuschen zum Sonnenplatz. Ab Zoo 12:45 Uhr fährt die Linie 3 letztmalig über die Ludwigstraße und die Linie 4 ab Studentenberg 13:15 Uhr. Neben den Haltestellen in der Ludwigstraße entfallen hier die Haltestellen Theresienstein in der Schleizer Straße.

Fahrweg der Linie 6 in Richtung Hochschule:

Ab der Haltestelle Sonnenplatz fahren die Busse zur Haltestelle Longoliusplatz, weiter über den Sigmundsgraben zu den Haltestellen Lessingstraße und Karolinenstraße. Dann zur Haltestelle Heiligengrabstraße und weiter wie bisher. Die Linie 6 fährt ab Sonnenplatz 13:15 Uhr letztmalig über die Ludwigstraße.

Fahrweg der Linie 6 in Richtung Busbahnhof:

Ab der Haltestelle Heiligengrabstraße fahren die Busse über den Sigmundsgraben zur Haltestelle Karolinenstraße und weiter über die Haltestelle Schießhäuschen zum Sonnenplatz. Ab Hochschule 13:30 Uhr fährt die Linie 6 letztmalig über die Ludwigstraße.

Fahrweg der Linie 12 und Linientaxi in Richtung Busbahnhof:

Ab der Haltestelle Seligenweg gelangen die Busse über die Lessingstraße zu den Haltestellen Schießhäuschen und Sonnenplatz. Anschließend fahren die Busse weiter in Richtung Heimstätten/Wölbattendorf. Ab Schloßweg 13:02 Uhr fährt die Linie 12 letztmalig über die Ludwigstraße.

Fahrweg der Linie 12 und Linientaxi in Richtung Schloßweg:

Ab der Haltestelle Sonnenplatz fahren die Busse über die Lessingstraße zur Haltestelle Longoliusplatz. Im Anschluss über den Unterkotzauer Weg zur Haltestelle Stadtwerke, dann weiter wie bisher. Die Linie 12 fährt ab Sonnenplatz 12:45 Uhr letztmalig über die Ludwigstraße.