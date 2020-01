Hof: Stadtrat verabschiedet Haushalt 2020

Der Hofer Stadtrat hat am Abend – bei drei Gegenstimmen – den Haushalt für das Jahr 2020 verabschiedet. Das Gesamt-Volumen beläuft sich dabei auf über 228 Millionen Euro. Nachdem man in diesem Jahr den Rekordbetrag von 32,2 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen bekommt, dürfte einer Genehmigung seitens der Regierung von Oberfranken nichts im Wege stehen. Unter anderem hat die Stadt 6,34 Millionen Euro beim Bauunterhalt im Hochbau sowie bei den Straßen und Kanälen eingeplant. 35,63 Millionen Euro fließen in für als unbedingt erforderlich eingestufte Maßnahmen wie zum Beispiel den Schulbau, Zuschüsse zur Errichtung und Sanierung von Kindertagesstätten oder die Erschließung des neuen Baugebietes am Rosenbühl. Die Gesamtverschuldung der Stadt steigt bis Ende des Jahres auf über 102 Millionen Euro.