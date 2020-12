Hof: Stadtrat gibt Machbarkeitsstudie für Bahnhofsgebäude in Auftrag

Es ist schon alt, verkommt und macht den Hoferinnen und Hofern schon lange Sorgen: Das Bahnhofsgebäude soll jetzt mal genauer unter die Lupe kommen. Das hat der Hofer Stadtrat in seiner letzten Sitzung für dieses Jahr beschlossen. Das erklärt die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla in einem Facebook-Video. Der Stadtrat will herauszufinden, was man aus einem solchen Gebäude alles machen kann.

so Döhla. Auch der Gewinner-Entwurf für das Hoftex-Gelände steht fest. Hier sollen unter anderem Wohnungen entstehen. Zudem will die Stadt ihre Website aufbessern – auch das hat der Stadtrat beschlossen.