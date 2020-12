Hof: Stadt geht gegen Müll in der Fabrikzeile vor

Im Internet berichten manche sogar davon, dass die Anwohner den Müll einfach aus dem Fenster werfen. So oder so fällt der Müll rund um ein Haus in der Hofer Fabrikzeile vielen unangenehm auf. Jetzt hat die Stadt den Bauhof in die Spur geschickt, mehrere große Müllbehälter vor dem Haus auf Kosten des Eigentümers zu leeren. Damit soll Platz für den restlichen, verstreut herumliegenden Müll frei werden. Sollte der bis zum Freitag nicht ordnungsgemäß weggeräumt sein, wird die Stadt rechtliche Schritte einleiten. Ein Bußgeldverfahren ist bereits im Gange, weil der abgelagerte Müll eine Ordnungswidrigkeit darstellt.