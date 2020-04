Hof: Stadt entlastet Sportvereine

Die Stadt Hof entlastet ihre Sportvereine – darauf hat sich gestern der Ferienausschuss einstimmig geeinigt. So werden die Turnhallen-Gebühren nur bis Mitte März erhoben und auch das Nutzungsentgelt für die städtischen Freisportanlagen Grüne Au, Ascher Straße, am Saaledurchstich, Schleizer Straße, Joditzer Weg und Ossecker Straße sowie für den Schulsportplatz in Krötenbruck fällt bis zum Ende der Sperrung der Sportstätten weg. Dadurch werden die Vereine monatlich um etwa 800 Euro entlastet. Ganz ungenutzt bleiben die Sportplätze laut Sportbürgermeister Strößner aber wohl nicht – schließlich müsse die Stadt die Anlagen für Abiturprüfungen im Fach Sport zur Verfügung stellen.