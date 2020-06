Hof soll Modellregion für Lastenräder werden

Lastenräder erfreuen sich zunehmend großer Beliebtheit – sei es bei der Beförderung von Kindern oder beim Großeinkauf. Sie sind aber oft teuer in der Anschaffung und benötigten relativ große Abstellflächen. Deshalb fördert der Freistaat Bayern bis zu 80 Prozent der Kosten für die Anschaffung von öffentlichen Lastenrädern sowie die Einrichtung eines Mietsystems und sucht jetzt sieben Modellregionen. Neben Bamberg soll sich dafür auch die Stadt Hof bewerben, fordert die örtliche SPD. Vor dem Hintergrund, dass Hof seit letztem Jahr den unrühmlichen Titel der fahrradunfreundlichsten Stadt Deutschlands trägt, sollte man diese Chance ergreifen und sich in enger Zusammenarbeit mit dem ADFC um eine Teilnahme am Modellprojekt bemühen, heißt es in einem Antrag der SPD-Stadtratsfraktion. Der Aufruf, sich für das Projekt zu bewerben, ging laut Verkehrsministerium an rund 2.000 bayerische Kommunen mit weniger als 130.000 Einwohnern. Ziel sei es, passgenaue Lösungen für die verschiedenen Lebenssituationen zu ermöglichen. Bewerbungsschluss ist der 1. Juli.