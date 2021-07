Hof: Shuttle-Nutzer werden befragt

Seit einigen Wochen sind in Hof fahrerlose Shuttle-Busse unterwegs – zunächst noch probeweise. Jetzt sind die Nutzer gefragt. Im August befragt die Hochschule Coburg dreimal die Fahrgäste.

Am 5., 12. und 21. August werden Mitarbeiter der Hochschule Coburg die Fahrgäste an der Haltestelle Kugelbrunnen befragen und den Ein- und Ausstieg an dieser Haltestelle sowie die Fahrt per Videoaufnahme dokumentieren. Sowohl die Gespräche als auch die Aufzeichnungen dienen der Weiterentwicklung der Fahrzeuge. Darüber hinaus läuft eine weitere von der Hochschule Coburg konzipierte Fahrgastbefragung, deren Ergebnisse wichtige Erkenntnisse zur Weiterentwicklung des Shuttleprojektes in Hof liefern. Die Teilnahme erfolgt über den im Shuttle aushängenden QR-Code, der dafür einfach gescannt werden kann.

Bereits im vergangenen Herbst hatte die Hochschule Coburg im Vorfeld des offiziellen Shuttle-Fahrbetriebs die Hofer zu ihrer Meinung über das autonom fahrende Shuttle befragt. Ziel war es, Erkenntnisse über die Akzeptanz und Einstellung der Bevölkerung gegenüber den automatisierten Shuttles zu gewinnen.