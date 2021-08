Hof: Schlägereien am Volksfestplatz

Noch dieses Wochenende könnt ihr auf der Sommergaudi am Hofer Volksfestplatz ein paar gebrannte Mandeln naschen, oder einige Runden im Autoscooter drehen. Fast 30.000 Gäste haben das Angebot schon genutzt. In den Abendstunden ist es jetzt aber schon mehrmals zu Schlägereien zwischen Jugendlichen gekommen. So auch gestern. Zwei Gruppen haben sich in die Haare bekommen. Der Polizei haben sie schließlich unterschiedliche Versionen von der Auseinandersetzung erzählt. Bei einer sollte sogar ein Messer im Spiel gewesen sein, was sich als falsch herausstellte. Ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Hof hat einem 20-Jährigen aus Marktredwitz einen Schlag ins Gesicht verpasst. Später gerieten auch noch ein 17- und ein 19-Jähriger in Streit. Keiner der Beteiligten wurde ernsthaft verletzt. Eine Behandlung beim Arzt war also nicht nötig.