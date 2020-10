Hof/Rosenbühl: Schulausfall am Donnerstag am Schulzentrum – Bomben werden entschärft

Erst vergangene Woche mussten einige Hofer wieder ihre Häuser verlassen, nachdem im Neubaugebiet am Rosenbühl erneut eine Fliegerbombe aufgetaucht war. Viele haben sich schon da gedacht: Das war vielleicht nicht das letzte Mal. Nun haben die Realschule und das Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium die Eltern informiert, dass der Unterricht am Donnerstag komplett ausfallen muss, weil dann weitere Bomben entschärft werden. Das sei eine Vorsichtsmaßnahme, weil vielleicht ohnehin eine Evakuierung im Laufe des Tages notwendig werden könnte, heißt es in dem Schreiben. Gefahr bestehe keine. Deshalb wird morgen und am Mittwoch der Unterricht auch normal stattfinden.