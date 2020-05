Hof: Radarkontrolle und kaum Blitzerfotos

Sich an die Höchstgeschwindigkeit zu halten, ist für viele Zeitgenossen nicht ganz so einfach. Umso erfreulicher ist jetzt das Ergebnis einer Radarkontrolle, die die Verkehrspolizei gestern (Montag) Vormittag aufgrund von Anwohnerbeschwerden in der Eppenreuther Straße in Hof durchgeführt hat. Ganze fünfmal löste dort der Blitzer aus, was einer Beanstandungsquote von weniger als einem Prozent entspricht. Allerdings war auch ein einheimischer Audi-Fahrer dabei, der mit 83 bei zulässigen 50 km/h gemessen wurde. Ihn erwartet nun neben einem Bußgeld von knapp 130 Euro auch ein Fahrverbot.

(Symbolbild)