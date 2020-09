Hof: Polizei sucht Fahrraddiebe nach Einbruchstour von Dienstagnacht

Die Hochphase der Fahrradsaison geht zusammen mit dem Sommer in diesen Tagen zuende. Bei Dieben ist das Interesse an Fahrrädern aber nachwievor groß. Die Polizei in Hof meldet aktuell, dass Unbekannte in der Nacht auf Dienstag einige Kellerabteile in Hof aufgebrochen und mehrere Fahrräder und E-Bikes geklaut haben. Die Täter haben vor allem im Bereich rund um den Berliner Platz zugeschlagen. Wer dort zwischen Montag und Dienstag etwas verdächtiges beobachtet hat, soll sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen. Die gestohlenen Räder haben zusammen einen Wert von mehreren tausend Euro.

Das Polizeipräsidium Oberfranken empfiehlt im Gespräch Radio Euroherz, sein Fahrrad immer an etwas festzumachen. Auch wenn es im Hausflur oder Keller vermeintlich sicher steht.