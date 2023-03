Anfang des Monats ist das neue Caritas-Seniorenzentrum an der Kolpingshöhe in Hof offiziell eingeweiht worden. Ein Überbleibsel aus dem alten Seniorenheim findet ihr jetzt in der Hofer Friedhofskapelle, und zwar die Orgel. Die ist schon im Februar im Seniorenzentrum abgebaut und zur Friedhofskapelle gebracht worden. Morgen (SO) um 17 Uhr findet nun die Orgelweihe statt. Auch ein Orgelkonzert ist geplant. Der Eintritt ist frei – die Friedhofskapelle freut sich aber über eine Spende.