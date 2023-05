Hof & Naila: Mehrere Autos in kurzer Zeit aufgebrochen

Autofahrer in der Region sollten aktuell vorsichtig sein. In Hof und Naila haben Unbekannte mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und daraus Autoradios, Navigationssysteme, Handtaschen oder Geldbeutel gestohlen. Die Täter haben entweder eine Seitenscheibe eingeschlagen oder die Tür aufgehebelt. In Hof hat es zwei, in Naila gleich vier Vorfälle dieser Art gegeben. In Hof sprechen Zeugen von zwei ausländischen Männern mit Drei-Tage-Bart im Alter von etwa 30 Jahren. In einem Fall in Naila haben Zeugen vermeintlich zwei Männer mit einem blauen Kleinwagen mit polnischer Zulassung als Täter ausgemacht. Beide Polizeiinspektionen bitten weitere Zeugen, sich bei ihnen zu melden.