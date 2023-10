Hof mitgestalten: Zweiter Bürgerworkshop zur Ludwigstraße

Bei der Gestaltung der Innenstadt dürfen die Hofer selbst mitreden. Zur Ludwigstraße hat es bereits im Juli einen Bürgerworkshop gegeben. Heute steht der nächste Termin an.

Die Stadt Hof hat ein Nürnberger Planungsbüro bei der Hand, das sich mit der Umgestaltung der Ludwigstraße UND des Maxplatzes beschäftigt. Um 18 Uhr 30 will das in der Volkshochschule Hofer Land die Ergebnisse aus dem ersten Workshop vorstellen. Es will unter anderem Vorschläge zur Begrünung der Straßen, neuen Aufenthaltsbereichen, weniger Verkehr und den Umgang mit Stellplätzen machen. Letztendlich soll das Planungsbüro eine Machbarkeitsstudie erstellen – als Grundlage für Entscheidungen des Stadtrats zu Ludwigstraße und Maxplatz in der Zukunft.