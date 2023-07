Hof mitgestalten: Bürgerworkshop zur Ludwigstraße

Bei der Gestaltung der Innenstadt dürfen die Hofer selbst mitreden. Dazu stehen zwei Bürgerworkshops an: Morgen geht es um die autonomen Bus Shuttles. Schon heute seid ihr bei der Ludwigstraße gefragt.

Die Stadt Hof hat ein Nürnberger Planungsbüro bei der Hand, das sich mit der Umgestaltung der Ludwigstraße UND des Maxplatzes beschäftigt. Um 18 Uhr 30 will das in der Volkshochschule Hofer Land erstmal eine Analyse zu Verkehr, Parken, Bäumen und Freiraumqualität vorstellen. Danach präsentiert das Planungsbüro drei Szenarien für die Neugestaltung, die ihr dann mit diskutieren könnt. Dabei sollen Arbeitsgruppen verschiedene Ideen sammeln. Der zweite Workshop ist dann im Herbst. Letztendlich soll das Planungsbüro eine Machbarkeitsstudie erstellen – als Grundlage für Entscheidungen des Stadtrats zu Ludwigstraße und Maxplatz in der Zukunft.