Hof: Marihuana im Regionalexpress beschlagnahmt

Schleierfahnder der Grenzpolizei Selb haben am Samstagabend am Hofer Bahnhof eine größere Menge Marihuana beschlagnahmt. Laut einer gemeinsamen Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof, kontrollierten gegen 18 Uhr 45 Zivilfahnder im Rahmen der Schleierfahndung in einem Regionalexpress zwei 22 und 24 Jahre alte Männer aus Oberbayern. Unter einem Fenstersitzplatz entdeckten die Fahnder einen Stoffbeutel, in dem sich neben Nahrungsmitteln auch ein Paket mit Marihuana im mittleren dreistelligen Grammbereich befand. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ ein Ermittlungsrichter gegen beide Beschuldigte Untersuchungshaftbefehle – sie wurden inzwischen in verschiedene Justizvollzugsanstalten überstellt.

(Symbolbild)