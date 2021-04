Hof: Mann schlägt seine schwangere Freundin

Eine schwangere Frau ist gestern Nachmittag in Hof von ihrem Lebensgefährten geschlagen worden. Während das Pärchen in der Schlange des Drive-in eines Schnellrestaurants gewartet hat, hat der Mann die Schwangere in ihren Bauch und an den Kopf geschlagen. Angestellte des Restaurants haben den Mann angesprochen – dadurch ist es seiner Freundin gelungen aus dem Auto zu flüchten. Eine Angestellte hat sich dann vor das Auto des Mannes gestellt, bis die Polizei eingetroffen ist. Dabei hat der Mann sein Auto auf die Mitarbeiterin zurollen lassen. Erst einen halben Meter vor ihr hat er den PKW gestoppt. Gegen ihn wird nun ermittelt. Der Rettungsdienst hat die Frau und ihr Ungeborenes ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen sind beide wohlauf.