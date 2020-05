In Hinterhof eines Hofer Mehrfamilienhauses hat ein Mann gestern (DO) Nachmittag herumgeschossen. Ein Nachbar hat die Polizei darüber informiert, dass der Mann mit einem Luftgewehr an einem Haus in der Bahnhofstraße herumschoss. Der 19-jährige hat eine Zielscheibe ausgedruckt und auf sie geschossen. Er hat dabei aber keinen Waffenschein für das Gewehr besessen, weshalb die Beamten die Waffe sichergestellt haben und den jungen Mann angezeigt haben.

(Symbolbild)