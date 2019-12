Hof: Mann randaliert in Tankstelle

Gestern hat ein Mann in einer Tankstelle in der Kulmbacher Straße in Hof randaliert. Der Mann hat die Auslage in der Tankstelle umgeworfen. Als die Polizei gekommen ist, ist der 26-jährige aggressiv geworden und hat die Beamten mit einer zerbrochenen Weinflasche bedroht. Er ist immer aggressiver geworden und hat herum geschrien. Deshalb haben die Beamten Pfefferspray eingesetzt. Nach gutem Zureden hat sich der junge Mann fesseln lassen. Er hat angegeben, Drogen genommen zu haben. Als er ins Krankenhaus eingewiesen werden sollte, wollte er fliehen – konnte aber eingeholt werden und somit ins Krankenhaus gebracht werden. Er bekommt jetzt eine Anzeige.