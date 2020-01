In einer Bar sitzt man normalerweise gesellig zusammen. Ein Mann hat sich gestern Abend in einer Bar in der Hofer Innenstadt gegenteilig verhalten. Er wollte weder sein Essen bezahlen, noch das Lokal verlassen. Deshalb musste die Polizei anrücken. Da der Mann nicht sagen wollte, wie es heißt, haben ihn die Beamten durchsucht und Drogen gefunden. Dabei mussten sie ihn Fesseln. Als er sich beruhigt hat, konnte er nach Hause gehen. Ihn erwarten jetzt mehrere Anzeigen.