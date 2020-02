Hof: Mann droht damit, seine Ex-Freundin umzubringen

Ein Mann ist in Hof gestern komplett ausgerastet. Er hat seine Ex-Freundin im Lodaweg mit einer vollen Sektflasche schlagen wollen. Außerdem drohte er, sie umzubringen. Die Polizei konnte noch rechtzeitig dazwischen gehen. Damit konnte der Mann die Frau nicht verletzen. Die Polizei hat den Mann in Gewahrsam genommen – dabei hat er sich gewehrt. Mit Gewalt haben ihn die Beamten deshalb auf den Boden drücken müssen und ihm so die Handschellen angelegt. In der Zelle angekommen, hat der Mann einen Polizisten mit einem Schuh schlagen wollen. Ein Alkoholtest hat ergeben, dass der Mann 1,32 Promille intus hatte. Wegen Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Gefährlicher Körperverletzung muss er sich jetzt verantworten.

(Symbolbild)