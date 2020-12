Es passiert immer wieder. In Hof ist heute Mittag ein Lastwagen in der Unterführung in der Kulmbacher Straße stecken geblieben. Diese ist für den LKW zu niedrig gewesen – bei dem Unfall ist der Auflieger des Wagens beschädigt worden. Die Einsatzkräfte mussten ihn deshalb vor Ort zerlegen. Auch ein Auto, das zeitgleich mit dem LKW durch die Unterführung gefahren ist, wurde beschädigt.