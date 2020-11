Hof Kunst und Kultur: Video zeigen Kulturlandschaft in Hof

Die Bühnen leer, die Gitarren still und kein Applaus. Für Künstler ist die aktuelle Corona-Zeit nicht einfach. Nahezu alles muss virtuell stattfinden. Die Plattform Hof Kunst und Kultur zeigt Akteure hinter den Kulissen. Wie stehen die Künstler zu Kunst- und Kultur? Wie schaut die Kulturlandschaft in Hof aus? Welcher Mensch steht hinter dem Künstler? Solche fragen beantworten die Akteure in kurzen Clips online. Kick-Off ist vergangenen Freitag (27.11.) gewesen. Für 12 Wochen kommt jetzt immer am Freitag ein Künstler dazu, der sich vorstellt. Auf verschiedenen Plattformen ist das Ganze zu sehen – Links dazu findet ihr hier:

www.hof-kunst-kultur.de

facebook.com/hofkunstkultur

instagram.com/hofkunstkultur