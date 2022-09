Hof: Kulmbacher Straße bis Freitag gesperrt

Jedes Jahr will der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club, kurz ADFC, mit einer Online-Umfrage herausfinden, wie es um die (…)

Eine absolute Katastrophe – das erwartet der Hofer Stadtwerke-Chef Jean Petrahn im kommenden Jahr, was die Gaspreise betrifft. Im (…)

Ein halbes Jahr Ukraine-Krieg: Integration von Geflüchteten läuft

Ein halbes Jahr dauert der Krieg in der Ukraine mittlerweile. Seitdem sind auch viele Geflüchtete zu uns in die Region gekommen. In (…)