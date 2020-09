Hof: Kirchenvorstand droht die Todesstrafe

Dramatische Entwicklung um einen Mann aus Hof. Wie das Dekanat Hof mitteilt, soll ein 2016 zum christlichen Glauben konvertierter Afghane in seine Heimat abgeschoben werden. In dem Land müsste der nach Angaben des Dekanats gut integrierte Flüchtling, der seit Ende 2018 auch dem erweiterten Kirchenvorstand der Hofer Sankt-Michaelis-Gemeinde angehört, um sein Leben fürchten. Der Grund: in Afghanistan gilt der Übertritt zu einem anderen Glauben als Verbrechen im Sinne des muslimischen Rechtssystems, der Scharia, und wird mit dem Tod bestraft. Für Montag hat das Dekanat Hof zu einem Pressegespräch geladen, um über die drohende Abschiebung zu informieren.