Hof: Kein Saaleauenfest, OpenAirKino und verkaufsoffener Sonntag

Dass das Hofer Volksfest und der Hofer Schlappentag wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden, ist schon länger bekannt. Jetzt meldet die Stadt, dass die Formalitäten erledigt wären und auch für die Vertragspartner Klarheit herrsche. Das sind aber lange nicht die einzigen Veranstaltungen, die wegen des Virus abgesagt oder verschoben werden. Aktuell gibt das Stadtmarketing Hof bekannt, dass auch das Saaleauenfest in diesem Jahr nicht stattfinden kann, genauso wie das OpenAirKino in der Innenstadt. Da auch der Deutsch-Tschechische Freundschaftstag bereits auf 2021 verschoben wurde. Da damit der Anlass für den verkaufsoffenen Sonntag fehle, entfällt dieser am 24.Mai ebenfalls. Das Theater Hof informiert unterdesses darüber, dass es weiterhin bis zum 10. Mai keine Vorstellungen geben wird. Wie es mit dem Spielbetrieb weitergeht, werde aktuell besprochen. Auch an der Hofer Musikschule findet bis zum 10.Mai kein Unterricht statt.