Hof: Kein Ende des Baustellen-Chaos in Sicht

Wer schon im vergangenen Jahr über die Baustellen in der Ernst-Reuter-Straße in Hof geschimpft hat, der wird über diese Nachricht sicher nicht in Freude ausbrechen: Die Jahnstraße soll für rund vier Jahre zur Großbaustelle werden. Das hat das Staatliche Bauamt Bayreuth gestern im Hofer Stadtrat erklärt, berichtet die Frankenpost. Demnach steht heuer von März bis Dezember die Sanierung der Oberen Jahnbrücke an – unter Vollsperrung. Im kommenden Jahr folgen dann Maßnahmen an der Unteren Jahnbrücke, 2022 geht’s zur Abwechslung wieder auf die Ernst-Reuter-Straße. Dann will das Bauamt den Abschnitt von der Kulmbacher Straße bis zur Stadtgrenze sanieren. Im Jahr darauf geht’s der Jahnstraße im Abschnitt Berliner Platz-Jahnbrücke an den Kragen. Selbsterklärend, dass auf den Verkehr jeweils Behinderungen zukommen. Laut Frankenpost haben die Pläne auch im Stadtrat nicht für Begeisterung gesorgt.