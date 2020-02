Hof ist bunt: Demo gegen Rechts vor der Hofer Freiheitshalle

Er hat neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen. Die Tat des 43-jährigen in Hanau hat offenbar einen rechtsextremistischen und rassistischen Hintergrund. Immer mehr Menschen setzen aber ein Zeichen gegen rechts. Das bestätigt auch die Projektstelle gegen Rechtsextremismus in Bad Alexandersbad. So auch heute in Hof.

Das Hofer Bündnis für Zivilcourage will heute gegen Fremdenhass ein Zeichen setzen. Deshalb lädt es um 18 Uhr zu einer friedlichen Demo vor der Hofer Freiheitshalle ein. Zur gleichen Zeit hat die AfD nämlich eine Werbeveranstaltung geplant. Die Demo richtet sich gegen Fremdenhass, Sexismus, Vorurteile und Ausgrenzung. Auch auf den Klimaschutz will die Veranstaltung aufmerksam machen. Wir stehen ein für eine Gesellschaft, die von Weltoffenheit, Toleranz, Respekt und Solidarität geprägt ist, heißt es in einer Pressemitteilung. Hof ist bunt – unter diesem Motto rufen die Veranstalter die Menschen dazu auf, sich heute zu schmücken, sich herauszuputzen und an dem bunten Protest teilzunehmen.

(Bild von einer anderen, ähnlichen Veranstaltung)