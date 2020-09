Hof: Heute kommt erneut der Stadtrat zusammen

Der Hofer Stadtrat tagt heute erneut im Festsaal der Freiheitshalle. Unter anderem wird ein Antrag der Grünen-Fraktion zum „Radfahren in der Wilhelmstraße“ und grundlegenden Verbesserungen behandelt. Außerdem beschäftigen sich die Räte mit dem Solarpark Wölbattendorf, der Erweiterung der Münster-Mittelschule und der Errichtung von zusätzlichen Räumen für die Hofer Schulen – konkret geht es hier um den Neubau der Christian-Wolfrum-Grundschule mitsamt einer Einfachturnhalle. Auch die Sanierung des Stadions „Grüne Au“ steht auf der Tagesordnung – hier will sich die Stadt um die Aufnahme ins Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ bewerben. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr 30.