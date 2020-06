Hof: Grundschule Krötenbruck bleibt geschlossen

Kinder, die die Grundschule in Hof-Krötenbruck besuchen, können heute länger schlafen. Grund ist nicht etwa das Corona-Virus, sondern eine Deckenplatte. Die hatte sich am Mittwochnachmittag in der Aula gelöst und ist heruntergefallen – deshalb bleibt die Schule heute geschlossen. Um sicher zu gehen, dass von den insgesamt 230 zirka fünf Kilogramm schweren Holzplatten keine Gefahr ausgeht, werden jetzt alle gesichert, heißt es aus dem Hofer Bauamt. Am Montag soll der Unterricht wieder normal laufen. Sollte man das Problem nicht dauerhaft lösen können, will man in den Sommerferien die komplette Decke erneuern. Eine Notbetreuung im alten Schulhaus ist laut Schulleitung für heute gewährleistet – auch die Hortbetreuung kann wie gewohnt stattfinden.