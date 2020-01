Hof Galerie: OB Fichtner kündigt baldige Entscheidung an

Ein brennender Lkw hat gestern um kurz vor Mitternacht die Einsatzkräfte auf der A9 bei Münchberg in Atem gehalten. Das Führerhaus (…)

Bei der medizinischen Versorgung hat es in den vergangenen Jahren im Landkreis Hof gehakt. Die Stadt Münchberg will das nicht einfach (…)

50 Zerstochene Reifen in Hof: Tatverdächtiger festgenommen

Bereits in der Samstagnacht haben zerstochene Reifen an über 50 geparkten Fahrzeugen die Polizei in Hof beschäftigt. Zeugen hatten die (…)