Hof-Galerie: Nein zum Einkaufszentrum, Ja zum Behördenstandort?

Eine Äußerung zur Zukunft der geplanten Hof-Galerie sollte kommen und gestern ist es passiert: Der Hofer Oberbürgermeister Harald Fichtner hat in der Stadtratssitzung bekanntgegeben, dass er sich mit Alternativen zum Einkaufszentrum befasst. Eine Idee wäre demnach, auf die Brachfläche das Polizeibeschaffungsamt zu bauen, wie es in der Frankenpost heißt. Der Bayerische Innenminster Markus Söder hatte die Behörde ja im Januar in Hof angekündigt – 300 Arbeitsplätze sollen dadurch entstehen. Bislang ist noch fraglich, wo das Gebäude dafür hinkommt. Fichtner möchte nun beim Bayerischen Innenministerium vorfühlen, ob sich der Hof-Galerie-Bauplatz dafür eignen könnte. Dann soll aber weiterhin auch der neue Busbahnhof dort entstehen – denkbar seien auch Geschäfte, Wohnungen und Arztpraxen. Das sei aber nur ein Alternativvorschlag, die Hof-Galerie sei damit noch nicht ganz vom Tisch, heißt es in der Frankenpost weiter. Zuletzt habe es zwischen dem Investor, der Activ Group, und dem Großhändler Edeka gute Verhandlungserfolge gegeben.