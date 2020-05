Hof-Galerie, Bismarckturm, Stadtentwicklung: Reinhard Meringer stellt mehrere Anträge

Die Vereidigung der neuen Oberbürgermeisterin Eva Döhla, die Gründung einer neuen Fraktionsgemeinschaft, die Änderung der Geschäftsordnung und … eine ganze Reihe von Anträgen des parteifreien Stadtrats Reinhard Meringer.

„Der neue Magistrat beaufragt die neue Stadtverwaltung.“ So beginnt jeder einzelne Antrag, den sich Reinhard Meringer gleich zu Beginn der neuen Periode vorgenommen hat. Ganz oben steht für ihn, die Investoren der Hof-Galerie einzuladen, die die Pläne und einen Zeitrahmen vorstellen sollen. Auch die Begehung des neuen Baugebiets am Bismarckturm liegt Meringer schon seit Jahren am Herzen. Außerdem soll die Stadtverwaltung nochmal alle Großprojekte auf den Prüfstand stellen. Für den Bereich Umwelt soll es mehr Mittel im Haushalt geben. Für die Totalsperrung der Brücke am Mittleren Anger soll eine Lösung her. Und dann fordert Meringer noch eine ganze Liste an Verkehrsmaßnahmen.