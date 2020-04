Hof: Fundsachen liegen zur Abholung bereit

Wenn man etwas verliert ist das extrem ärgerlich – dann bleibt nur zu hoffen, dass der ehrliche Finder die Sachen im Fundbüro abgibt. Was in der Zeit vom 1. Januar bis zum 31. März in Hof abgegeben und noch nicht abgeholt worden ist, kann man nach telefonischer Terminvereinbarung im städtischen Fundbüro in der Karolinenstraße wieder bekommen. Sollten die Gegenstände sechs Monate nach Anzeige des Fundes noch nicht abgeholt sein, geht das Eigentumsrecht an den Finder über. Eine komplette Liste der nicht abgeholten Fundsachen ist an den Amtstafeln im Rathaus, allen anderen städtischen Verwaltungsgebäuden und bei der Polizeiinspektion in der Kulmbacher Straße einsehbar. Man kann aber auch bequem über die Homepage der Stadt Hof das Fundamt online aufrufen und über die Suchfunktion nachsehen, ob ein verlorenerGegenstand dabei ist.

Telefonnummer Fundbüro: 09281 / 815 1615