Hof fit für die Zukunft machen: Pascal Bächer neuer Strategischer Referent

Um Hof fit für die Zukunft zu machen, hat die Stadt im März letzten Jahres eine neue Stelle geschaffen: Den Strategischen Referenten. Dieser soll beispielsweise Zukunftsprojekte in der Stadt begleiten. Den Posten übernimmt Pascal Bächer aus Helmbrechts. Er sehe sich als Schnittstelle zwischen den Fachbereichen und Akteuren, die an der nachhaltigen Entwicklung der Stadt beteiligt seien. Bächer lehrte zuletzt an der Hochschule Coburg im Bereich Gemeinwesen- und Öffentlichkeitsarbeit, Projektmanagement und Kommunalpolitik. Er war außerdem als Helmbrechtser Stadtrat und als Sänger der Hofer Band „Koalika“ aktiv.