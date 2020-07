Hof: Fachstelle für Demenz nimmt Arbeit auf

Die neu eingerichtete Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken nimmt ihre öffentliche Arbeit auf. Sie ist zentrale Anlaufstelle in der Region für alle Fragen rund um Demenz, Angebote zur Unterstützung im Alltag und Beratung in der Pflege. Ihr Ziel ist es, die Lebenslage von Pflegebedürftigen und Demenzerkrankten im Regierungsbezirk zu verbessern und ihre Versorgung zu optimieren. An den Landratsämtern Bamberg und Hof stehen ab sofort drei Mitarbeiterinnen für Ratsuchende telefonisch, per E-Mail oder für ein persönliches Gespräch vor Ort zur Verfügung.

Ansprechpartnerin am Landratsamt Hof:

Ute Hopperdietzel, Tel. 09281/57-500, E-Mail: info@demenz-pflege-oberfranken.de