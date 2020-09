Hof: erneut Bauarbeiten am Q-Bogen

Autofahrer in Hof müssen sich ab heute wieder In Geduld üben und auf Staus einstellen – der Grund: am Q-Bogen starten erneut Bauarbeiten. Die HEW erneuert im Bereich des Kurt-Schumacher-Platzes und der Bayreuther Straße die Hauptwasserleitung. Deshalb wird von der Hans-Böckler-Straße aus kommend die Spur in Richtung Bahnhof gesperrt. Wer in Richtung Marienstraße unterwegs ist, kann dort weiterhin problemlos fahren. Das gilt auch für diejenigen, die von der Bahnhofstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Platz fahren. Die Bauarbeiten sollen bis Anfang November dauern.

Behinderungen gibt es auch in der Ossecker Straße – wegen Kanalbauarbeiten ist der Abschnitt zwischen Birkigtweg und Fuhrmannstraße komplett gesperrt.