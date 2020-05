Hof: Einzelhandelsverband gegen Sonntagsöffnung

Der Sprecher des Hofer Einzelhandelsverbandes, Lutz Pfersdorf, spricht sich kategorisch gegen eine Freigabe aller Sonntage für die Händler aus. Das hatte kürzlich der Handelsverband Bayern gefordert. Zurzeit hätten viele Geschäfte auf Kurzarbeit mit stark reduzierten Öffnungszeiten umgestellt, wird Pfersdorf in der <Frankenpost> zitiert. Eine Öffnung am Sonntag würde keinen Ausgleich bringen, sondern nur noch mehr Kosten verursachen – schließlich könne der Euro nur einmal ausgegeben werden. Von einer Sonntagsöffnung könnten – wenn überhaupt – nur die großen Einkaufscenter profitieren, keinesfalls die kleinen Händler, so Pfersdorf.