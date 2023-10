Hof ehrt Dokumentarfilmer Stefan Paul

Der Filmpreis der Stadt Hof geht in diesem Jahr an den Dokumentarfilmer und Filmmanager Stefan Paul. Wie die Stadt Hof mitteilte, war Paul seit 1969 über Jahrzehnte hinweg den Hofer Filmtagen eng verbunden. Verschiedene Filme gehörten demnach zum Programm der Filmtage, so etwa «Hotel Deutschland» im Jahr 1991 oder «Hotel Deutschland 2» im Jahr 2011. Paul ist unter anderem Chef der Arsenal Filmverleih GmbH mit Sitz in Tübingen.

Mit ihrem Filmpreis ehrt die Stadt Hof jedes Jahr im Rahmen der Filmtage Persönlichkeiten aus der Filmbranche, die einen Bezug zum Festival haben. Frühere Preisträgerinnen und Preisträger sind unter anderem Julia von Heinz, Jessica Schwarz, Caroline Link, Tom Tykwer, und Dominik Graf. Erstmals wurde die undotierte Auszeichnung 1986 vergeben – damals an Doris Dörrie.

Die Hofer Filmtage gehören zu den wichtigsten Filmfestivals in Deutschland, mehr als 150 Filme aus dem In- und Ausland sind in diesem Jahr noch bis zum Sonntag (29. Oktober) zu sehen.