Hof: Drei Treffer bei nur einer Kontrolle

Einen Volltreffer hat die Polizei Hof gestern in der Alsenberger Straße in Hof erzielt. Zunächst haben sie festgestellt, dass der Fahrer Crystal genommen hat. Ein empfindliches Bußgeld und Fahrverbot erwarten den Mann jetzt. Gegen den Beifahrer ist zudem ein Haftbefehl offen und da dieser die Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er in die JVA eingeliefert. Bei der Durchsuchung des Autos haben die Beamten zudem eine geringe Menge Crystal und Marihuana gefunden. Die Folge: Es ergeht zusätzlich eine Anzeige.