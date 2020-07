Hof: Diese Bauarbeiten starten heute

Ab heute (MO, 06.07.) stehen in Hof erneut Bauarbeiten an.

Ab heute muss die Ossecker Straße in Hof zum Teil komplett gesperrt werden. Der Grund dafür sind Kanalarbeiten im Bereich der Kreuzung Fuhrmannstraße. Durch die Bauarbeiten ergeben sich auch Änderungen im Busverkehr. Alle Änderungen findet ihr auf euroherz.de. Die HEW erneuert außerdem die Hausanschlüsse im Quetschenweg – genauer gesagt zwischen dem Lerchenweg und dem Buswendeplatz. Den Baustellenbereich kann man aber jederzeit befahren. Wo es allerdings nicht so leicht durchgeht, ist im Bereich der Stelzenhofstraße. Von der Schaumbergstraße bis zur Straße am Lindenbühl kommt man dort ab heute nur einseitig durch. Dort erneutert die HEW Gas- und Wasserleitungen. Eine Ampel regelt hier den Verkehr.