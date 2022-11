Hof: CSU-Politiker Klaus Kopka gestorben

Der CSU-Politiker Klaus Kopka ist am Montag im Alter von 83 Jahren gestorben.

In seiner Funktion als Vorsitzender des Medienrats der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien von 1985 bis 2003 hat er maßgeblich den Ausbau des lokalen Rundfunks in Oberfranken vorangetrieben. Kopka hat unter anderem dafür gesorgt, dass es in Hof – nach dem Ende von RIAS – ein privates „Jugendradio“ gegeben hat. Damals ist HO*T FM auf Sendung gegangen – der Vorgänger unseres Schwestersenders Radio Galaxy.

Auch die CSU Oberfranken trauert um Klaus Kopka. Er war von 1974 bis 1994 CSU-Landtagsabgeordneter für das Hofer Land.