Hof: Corona-Praxis in der Freiheitshalle

Nach der Corona-Teststelle soll es in der Hofer Freiheitshalle bald auch eine Corona-Praxis geben. Wie die Frankenpost berichtet, können Hausärzte ab Mitte kommender Woche die Räume nutzen, um dort an Covid-19 erkrankte Menschen zu behandeln. Eine solche Einrichtung gibt es derzeit bereits in Münchberg – auf Grund der sinkenden Fallzahlen hält sich der Ansturm dort aktuell aber in Grenzen. Weil Abschlussklassen in die August-Hoch-Berufsschule zurückkehren, zieht die Infekt-Praxis nächste Woche in die Räume einer leerstehenden Praxis in der Robert-Koch-Straße um.

Die Teststation in der Freiheitshalle hat derweil weiterhin montags bis samstags zwischen 13 und 14 Uhr geöffnet. Wer den Test in Anspruch nehmen will, muss von einem Arzt angemeldet sein.